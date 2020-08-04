永誠投顧分析師李忠興表示，蘋果及微軟大漲帶動那斯達克指數3日續創歷史新高，加上美國新增確診人數降至數周以來新低，美股四大指數全面收紅，導致外資4日再度認錯買超台股54.68億，激勵大盤強彈196.89點。

今年以來外資操作真是進退失據，動輒得咎，從3月19日疫情的低點8,523點來看，外資的持股最低落在5月29日，直到6月初才開始增加持股，也就是股市反彈約2,500點後外資才開始翻多，導致今年操作上明顯遜於內資表現。

此外，新台幣受惠中美貿易戰、香港反送中、新冠肺炎疫情、美國的去中化、狂撒幣政策等，導致美元指數貶而亞幣升值，營造本波強勁的資金行情，預期在短時間內升值的趨勢仍不會改變。

個股方面，本周納入投資組合的曜越，第二季單季獲利挑戰2元，5日起分盤交易解禁，資金提前進場卡位，帶領股價4日強勢攻至漲停板。

操作方面，由於權值股進入震盪期，指數空間有限，個股與類股在調整位階和腳步，高基期股恐將面臨獲利了結賣壓，資金將重新尋找盤整型態突破、7月營收佳或半年報表現亮麗的個股點火。

(工商 )