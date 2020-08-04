啟發投顧分析師楊基政表示，美股費半指數及那斯達克指數3日雙創新高，台股4日則由台積電、聯電、聯發科帶領攻高，盤面類股輪動加速，漲多族群開始整理，操作上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率族群，掌握類股輪動並觀察櫃買指數能否挑戰月線166.5點。

個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，隨生技族群4日齊步走揚，後市持續偏多看待

(工商 )