大學生們剛從學校畢業，如何找到心目中理想工作是眼下最重要的事情之一，不過世界上最大的硬盤和光驅微電機製造商日本電產（Nidec）會長永守重信，在日前接受訪問時痛批，「現在學生一無是處」，結果引來大批網友不滿。

日本電產會長永守重信有「日本郭台銘」稱號，該企業以從不裁員聞名，相信員工忠誠及幹勁是支持企業的重要梁柱，在2008年金融海嘯時永守重信也沒有裁員，因此更有「鬼總裁」名號。

根據日媒《Nifty》報導，永守重信在節目上受訪時，除了分享經營法則之外，也回答了其他相關問題，而提到日本教育問題時他卻強烈的反應，「現在大學生真的一無是處，不知道經營稅金是什麼就算了，就連最基本遞名片的方式也都全然不知。」

永守重信表示，自己公司已經錄用超過9千個大學畢業生，不過他仍認為大學教育有需要改革的地方，讓年輕人在畢業之前能夠學習更多關於職場禮儀等「基本技能」，甚至一度還想要自己創校。

不過「名片禮儀」一說出現後，也遭到許多網友抨擊，認為就是因為這種人的老舊思想，是導致現在社會仍有些封建的原因之一，而且大學生活要跟社會生活完全接軌，就實際面來看本來就是難度很高的事情。

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(中時新聞網)