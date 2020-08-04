國會立委集體收賄、遠航掏空案連環爆，行政院長蘇貞昌4日赴新北市的台灣科學園區參訪，對外傳涉入遠航案的愛將、前第一金董座廖燦昌為寶佳集團推薦，北市議員羅智強砲轟要蘇下台，為去年以「用人唯才」堅持拔擢廖負責，蘇則駁斥與寶佳「不認識，也沒往來。」

蘇貞昌昨早參訪汐止一處AR智慧眼鏡廠，面對國會史上最大貪汙案，多名立委涉收賄，包括黨內立委蘇震清也牽涉其中，蘇直呼「很遺憾！」但話鋒一轉，欣慰看到行政團隊堅持守住防線，同時民進黨團也嚴格把關，沒有讓行賄或施壓者得逞。

蘇貞昌強調，一定會堅守整個國家需要的底線和發展方向，也特別肯定公務員、黨團其他成員，不受行賄或施壓左右；他說，因為目前該案檢調司法已經在偵辦中，如有任何需要，行政機關都會全力配合，並未正面回應對蘇震清涉案的看法。

媒體再追問遠航弊案，時任合庫董事長廖燦昌被查出施壓、違法貸款逾22億元給遠航，涉案包含合庫副總黃柏川、協理陳世卿，去年4月都被蘇以「用人唯才」高升公股董座、總經理；羅智強質疑，前總統府祕書長蘇嘉全因姪蘇震清涉案請辭，那蘇貞昌呢﹖

羅智強質疑蘇貞昌不辭職，檢調要如何查他愛將？另扯出外傳廖燦昌曾任寶佳集團顧問，還是該財團推薦任用人選。對此，蘇貞昌說，對寶佳公司或董事長「我不認識，也沒往來」，強調用人是看各方資歷，廖已經辭職，相關人員若有責任，也絕不護短。

(中時 )