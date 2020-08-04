不少好心人都會收編路邊的浪浪，一名吳姓網友4個月前就收留了一隻路邊的小野貓，還驚喜在牠身上發現一塊心型的圖案，十分難得。沒想到經過幾個月的時間，貓咪因為「暴風式成長」，身上的這顆愛心也跟著一起拉長、變形，但圖案卻越看越害羞，讓該名網友超無奈。

網友吳先生在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示今年4月客人從路邊撿來4隻小奶貓，他協助送養其中3隻，另外一隻貓咪似乎很喜歡他，只要被抱在懷裡就會乖乖不亂叫，讓他決心收養，從此開始奴才生活，在飼養的過程中還發現小貓身上有一塊像是「愛心」的圖案，讓他十分驚喜。小貓經過4個月的時間，各方面都長大不少，但讓他傻眼的是，原本那顆愛心圖案卻越看越歪，變成充滿男性特徵的圖案，讓人看了好害羞，吳先生也無奈直呼「我記得小時候是愛心啊....怎麼才過了4個月變....」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「摸摸會長大是真的」、「原來愛心長大是這樣子好害羞」、「沒事，長大了而已」、「會越來越長XD」、「明天起床就30公分了」、「貓是男生吧」、「對不起嘴角真的失守了」、「我去面壁」、「奴才，你有的，我也有哦」。

(寵物)