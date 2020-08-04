沈子耘的繪畫作品受到小港醫院青睞，受邀於院內杏林藝廊展出「旅行．生活」為題的個展，透過純真溫暖的筆觸、和諧的用色，讓大家憶起平凡生活的幸福時光。（洪浩軒攝）

高雄福誠高中沈子耘並非美術班科班學生，但利用課餘假日，不斷精進自身繪畫技術，今年暑假受到小港醫院青睞，受邀於院內杏林藝廊展出「旅行．生活」為題的個展，透過純真溫暖的筆觸、和諧的用色，讓大家憶起平凡生活的幸福時光。

喜愛繪畫的沈子耘也會利用假期到各個國家旅遊增廣見聞，以畫筆印記曾到訪過的國家，並勾勒出當地特色，從高科技工業藝術的德國，獨一無二的街道牌坊，到神秘魅力印度，極具心靈衝擊的百萬貧民窟洗衣場，輾轉令人為之著迷的日本，簡約的建築設計和訴說不同故事的街道，都被她用畫筆紀錄地巨細靡遺，再加上自創插圖角色呈現出日常生活的點滴，簡單表達當下感受，讓觀賞者會心一笑，更拉近與創作者間的距離。

此次個展，由沈子耘獨立策畫展出，她自幼就對藝術展現極高的熱情與堅持，並持續在各領域投入學習與創作，包括水彩、水墨、攝影、電繪設計、YouTube手作教學視頻中都能見到她獨特創作的身影；她的作品簡單純粹，讓人覺得有一股魔力，常常不知不覺就進入她引領的藝術世界之中。

福誠高中校長蘇清山表示，108課綱以「適性揚才、終身學習」為願景，沈子耘能在繁重的高中課業壓力下，還能兼顧其他興趣發展，用畫筆紀錄其所見所聞及內心的感動，實在令人欣慰，希望民眾不吝嗇前往參觀指教，也給沈子耘加油鼓勵。

(中時 )