台灣棒球名人堂協會今（4）日在台北市松山文創園區2樓多功能館舉行第7屆名人頒證表彰儀式，共有4位跨世代名投手入選，其中旅日的吳明捷已故、莊勝雄因疫情無法返台，郭泰源與李憲宗親自到場領取證書接受表彰，並為自己的銅雕頭像揭幕。會後還有小型球迷簽名會，李、郭兩位跨世代名投難得同場，吸引不少球迷追星，場面熱鬧溫馨。

「東方特快車」郭泰源（左）於活動結束後替球迷簽名留念。（台灣棒球名人堂協會提供／廖德修台北傳真）

吳明捷在世時旅居日本，其子吳盛廣、吳盛邦與「鐵臂投手」莊勝雄都很想返台參與盛會，無奈新冠肺炎疫情嚴重，只能各自錄製一段感性影片於頒證會場上播放，也算是沒有缺席今天的盛典。

吳盛廣很感謝名人堂對於父親吳明捷的肯定，尤其89年前（1931年）成軍僅3年的嘉義農林棒球隊在日本甲子園比賽勇奪亞軍，並於6年前的電影《KANO》被披露，父親吳明捷的故事才廣為人知，能夠入選台灣棒球名人堂，對後代子孫都是榮耀，也期待台灣棒球從少棒到職棒都能齊力合作，蓬勃發展。

定居日本的莊勝雄也透過影片感謝，表示因疫情關係無法親自回台北，對於入選名人堂感到高興與榮耀，並且以自身棒球經歷勉勵後輩，「以我的條件，能夠為國爭光，在競爭激烈的職棒有成長。我只想訴後輩們，只要能朝自己的目標努力與堅持，就可以在國際舞台爭光。」

81歲的李憲宗號稱「棒球太子」，在1963年的亞洲錦標賽中華隊出賽6場，他就投了5場，獲頒「亞洲最佳投手特別獎」。來自屏東恆春的李憲宗對於能走上棒球的康莊大道，很感謝南英商工老師陳清傳，還有華南銀行與海軍的栽培。

至於郭泰源的事蹟更是廣為人知，尤其1983年亞洲錦標賽一日兩戰韓國與日本隊，共投17局無失分，為中華隊拿下勝利並贏得洛杉磯奧運參賽資格。郭泰源很感謝從小指導過他的教練，還有一同打拚的朋友，包括趙士強與林華韋，他還說：「尤其是趙士強，如果當年不是下雨（漏接）和再見全壘打，就沒有後來的郭泰源。」

郭泰源自稱鮮少在公共場合提到感性的話，今天在台上特別感謝到場的老婆與女兒的支持，還特別強調「進入名人堂不是結束，而是開始，棒球給了我一切，現在我要回饋台灣棒球。」

此外，代表上台領取當選名人證書的有吳明捷的外甥鍾志正、莊勝雄的妹妹莊珮君。

(中時 )