高慧君、庹宗華與王中皇4日出席電影《逃出立法院》試映會，片中高慧君與庹宗華在小房間激戰活屍外，更上演18禁畫面，高慧君大讚對方「經驗老道」，笑著說道：「庹哥（庹宗華）先去看環境，詢問劇組鏡頭怎麼擺、幾顆鏡頭，他觀察好之後，就對我說『我們趕快把它解決，這裡太熱了！最重要的是你要讓房間有聲音，這樣就好！』」，果然激情戲一次OK。

47歲的高慧君向來感情事低調，即使曾透露有合得來的對象，對婚姻也不強求，「一切水到渠成」，自然發展，目前則以照顧母親為主，她坦言曾答應過已逝的父親，要照顧好媽媽，「如果對方也準備好了，就可以往另一個階段走，不過我覺得要共組家庭不是那麼容易的，感情歸感情，2個人要變成一個盟約的時候，就變成一個決定，不是『我愛你、你愛我』那麼簡單。我認為這個決定下去，就不可以放了，在我們這個年紀作決定時，就要深思熟慮。」

王中皇從8點檔轉戰大螢幕，顛覆演出成惡霸立委，談到與王中皇合作的趣事：「原先都看他演反派，沒想到私下卻是像神父般有哲理與內涵。」談到人生是否找伴，見多世面的王中皇則有一番見解，對女兒的交往對象也相當開明：「我都跟她說不要有『真正』的男朋友，可以多交朋友」，高慧君則點頭附和，「我爸也這樣對我說過！」

《逃出立法院》除了充滿動作戲，加上在悶熱的片場遭受血漿狂噴，讓眾演員大喊吃不消，高慧君透露，每天光清洗就要洗兩個多小時，「頭上一堆髮膠，要先潤再洗，我第一次洗頭時還不知道怎麼洗，結果掉了一大堆頭髮，嚇傻了！」她因曾玩小型賽車導致橫隔膜受傷，此次因拍武打戲，不慎再次拉傷橫隔膜，自嘲：「連呼吸都會痛！」拍電影時還要吃類固醇，打趣說自己，「人家越拍越瘦，我越拍越胖！」

羅霈穎4日驚傳驟逝，問起此事，高慧君則感嘆會更加重視身體健康，「我以前是酒國女英豪，雖然我3杯就醉，只是很豪氣。7年前我爸生病後就不太喝酒了，發現精神、各方面都變好了。最近也會在家做輕量的重訓，自己也會定期接受健康檢查」。《逃出立法院》8月14日全台上映。

(中時 )