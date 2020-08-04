晶睿通訊（3454）今（4）日公布7月合併營收為4.97億元，較上月的4.74億元成長4.76％，創下今年4月以來的新高，惟仍較去年同期的5.08億元下滑2.23％。另累計前7月合併營收34.78億元，也較去年同期的41.54億元下滑16.27％。

晶睿指出，7月疫情干擾較6月低，出貨較為順利，是7月營收溫和成長的原因，惟目前公司仍在持續關注全球疫情會否出現第二波復發以及經濟動能復甦狀態，對未來仍審慎以待。

(工商 )