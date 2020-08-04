晶睿通訊7月營收 創今年四月來新高 17:592020/08/04 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶睿通訊（3454）今（4）日公布7月合併營收為4.97億元，較上月的4.74億元成長4.76％，創下今年4月以來的新高，惟仍較去年同期的5.08億元下滑2.23％。另累計前7月合併營收34.78億元，也較去年同期的41.54億元下滑16.27％。 晶睿指出，7月疫情干擾較6月低，出貨較為順利，是7月營收溫和成長的原因，惟目前公司仍在持續關注全球疫情會否出現第二波復發以及經濟動能復甦狀態，對未來仍審慎以待。 (工商 ) #晶睿 #晶睿通訊 #月營收 #合併營收 #較去年同期 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 周刊曝威力彩頭獎內幕！台新銀主管認了同事中獎 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 《金融股》玉山金填息6成 新總座法說首秀吸睛 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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