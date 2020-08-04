一張投資型年金最高借款11次，再投入原保單的債券基金。保險局4日公布，大誠保經某通訊處八位業務員，經手多位保戶短期內持續辦理安聯人壽投資型年金的保單貸款，並加碼投入原保單，2019年1月到10月共有81張保單、共借款296次，平均每張保單借了3.52次。

大誠保經在內稽內控上未發現自家業務員的相關行為，未控管招攬文宣，被限期一個月內改正，且罰鍰新台幣120萬元；安聯人壽今年則是已因類似保戶借款投保新保單案被罰，此案將不再開罰。

保險局副局長張玉煇表示，投資型保單帳戶價值會隨市場變化，保戶動用保單貸款則要承擔借款利息，且以財務槓桿方式再投入原保單，風險較大，保險公司及保經代業者都不應鼓勵或勸誘保戶進行類似行為。

市場去年即有討論安聯人壽的投資型保單連結月配息14％以上的基金，若以保單借款再投資此保單，借款利率才4％，等於還能淨賺10％利率。

大誠保經某通訊處即是以招攬文宣，建議客戶投保安聯人壽變額年金，投入債券型基金後，以保單借款方式借出資金，再投入同一張保單，等於增加投資部位，此案被收到文宣的民眾檢舉，金管會一查，該通訊處的八位業務員去年前10月共經手84張保單貸款，有81張是借款再投入同一張投資型保單，共借款296次，等於保戶不斷借款再投資，槓桿比率拉得極高。

張玉煇表示，今年以來，因未管控保戶借款再投保，已有七家壽險公司，即法巴人壽（共二件罰660萬元）、安達人壽、南山人壽、遠雄人壽、安聯人壽、保誠人壽及第一金人壽被罰；銀行保經代部亦有七家被罰，即安泰銀行保經部、永豐銀保代部、兆豐銀保代部、台企銀保代部、一銀保代部、凱基銀保經部及遠東銀行保代部，連同大誠保經，共16件，罰鍰2,400萬元。

(工商 )