父親節即將來臨，許多民眾開始規劃獻給爸爸的驚喜！夢時代及統一時代百貨高雄店即日起至8月9日止，全館指定男裝、配件、家電及寢飾，消費滿3,000元送300元；持華南夢時代聯名卡至指定餐廳消費，享平日85折優惠。

除以之外，並打造「玩具總動員夏日玩具派對主題店」及「Level up!樂高想像力大作戰」，藉由互動式闖關遊戲及趣味打卡場景，讓民眾在父親節，留下親子間的美好回憶！

夢時代表示，父親節正逢暑假檔期，聚餐需求明顯增加，夢時代近日引進全台首家主打和牛鍋物結合日本祭典美食的吃到飽餐廳「和牛祭鍋物放題」。繼和牛祭進駐後，夢時代共有八家鍋物類型餐廳，其中涵蓋星野肉肉鍋、新這一鍋、新馬辣、聚北海道昆布鍋、千荷田、劉家酸白菜火鍋及Mo-Mo-Paradise等，滿足國人喜愛各類鍋物的需求。因應父親節聚餐商機，除推出各式組合套餐外，持「華南夢時代聯名卡」至指定餐廳提前歡慶父親節，另享平日85折優惠，相當超值划算！

父親節一起來做叉奇卡片！叉奇親子裝、等比例迷你尺寸角色地墊和珪藻土墊等你抽玩具總動員主題店邀請民眾一起動手做叉奇卡片送給最愛的爸爸！即日起至8月8日，至統一時代百貨高雄店一樓玩具總動員主題店購買「叉奇DIY組」即贈限量小卡片，另於Facebook公開分享Miravivi官方粉絲團叉奇DIY組教學影片貼文並完成指定步驟，還有機會將「抱抱龍角色大尺寸與迷你版地墊」、「叉奇圖案親子裝」、「玩具總動員系列叉奇圖樣硅藻土地墊和杯墊」三大獎抱回家，陪伴大小粉絲一同歡慶父親節！

夢時代說，華為夢時代體驗店於父親節當日，祭出多重好禮！民眾完成指定任務，即可獲得古早味冰淇淋，還有機會參加抽獎，以88元把MateBook D14帶回家。活動現場購買HUAWEI WATCH GT 2e 及HUAWEI MateBooK D14、D15現折2,000元，購買指定筆電再加贈FreeBuds 3無線藍牙降噪耳機。

(工商 )