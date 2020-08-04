邱勝翊（王子）近來戲劇表現亮眼，他演出陸劇《我的老爸是奇葩》日前也於網路全集數播出。近期父親節將至，受訪時提到父母親是很嚴厲的人，「父母都很在意我和弟弟在校成績、以及為人處世態度，因此算是被打大的」。現實中他和港星女友鄧麗欣感情穩定，邱勝翊透露希望40歲前當爸，「一方面我是爸爸，是孩子能視為榜樣學習的人外，也希望對孩子來說，我是個能無話不談，很像死黨好友的爸爸，我最期待就是未來能跟孩子一起打籃球！」

加入新東家喜鵲娛樂，邱勝翊成為小師弟，期待與多才多藝的這家子所有藝人切磋，邱勝翊表示：「除了喜愛的歌唱事業，我也期許能挑戰更多角色出演，以及期待進軍大銀幕」。今年31歲的邱勝翊不設限，在公司全力支持下，劇本與角色琢磨上將更朝多元化邁進，「演員吸引我之處，就是能去感受不同人生歷練，讓我看的視野更寬廣，也透過角色個性的反饋迴響，我與觀眾更靠近，因此即使醞釀期要花更長的時間，我也覺得非常值得」。

今年父親節打算送什麼禮物給爸爸？邱勝翊表示之前都會送生活用品，如刮鬍刀、電動牙刷等當禮物，今年也不例外，但他也補充：「一直以來很謝謝爸媽照顧我們，他們犧牲很多，全心全力就是要讓孩子能在最舒適的環境下茁壯，現在我跟弟弟長大越來越懂事，更深深體會到忙碌工作外，要多抽時間陪伴家人，其實有時候，他們最需要的不是禮物，而是我們的陪伴！」。

陸劇《我的老爸是奇葩》和韓童生合作，邱勝翊說學到很多，「他小小眼神或一個動作都能完整呈現角色，老師人超好，私下有空時都會交流他的經驗給我們這些後輩」，也認為經超是認真的演員，他總是做很多功課，「是那種一見面就能立刻聊起來的人」。戲裡邱勝翊與經超超齡演出，身分一路從青澀少年到學生，一路再到社會上打滾的成熟大人，內外在演出都完全沒有任何違和感。《我的老爸是奇葩》48集目前已於LiTV上架。

邱勝翊在陸劇《我的老爸是奇葩》演出學生。（LiTV 、喜鵲娛樂提供）

邱勝翊與經超超齡演出，從青澀少年演到出社會。（LiTV 、喜鵲娛樂提供）

邱勝翊感謝韓童生不吝傳授經驗給後輩。（LiTV 、喜鵲娛樂提供）

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