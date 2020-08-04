擁有2020東京奧運女子拳擊57公斤級參賽門票的拳擊女將林郁婷，今天在亞洲拳擊錦標賽國手選拔賽女子64公斤級，在第2回合進行期間就以技術擊倒戰勝對手賀思萍，再收下一項國際賽的國手資格，面對國際賽情蒐、破解對手的挑戰，林郁婷和團隊不斷思考提升實力的策略，也有自信不會被摸透。

原本體育署和國家運動訓練中心的模擬2020東京奧運對抗賽有安排拳擊，不過林郁婷、51公斤級黃筱雯、60公斤級吳詩儀及69公斤級陳念琴4位搭上東奧列車的女將，國內難有對手可與之較量，安排男選手交流又怕在競賽氛圍下過於激烈誤傷，最後取消拳擊項目，另安排選拔賽，給選手一個模擬比賽的機會。

這場選拔賽，林郁婷增重挑戰64公斤，而她從2018年雅加達亞運51公斤級銅牌後，近兩年慢慢增重升級挑戰，2018年亞錦賽挑戰54公斤級並摘金，2019年世錦賽再升到57公斤級、獲得1面銅牌，這次亞錦賽國手選拔賽又一次挑戰不同量級，她表示對於自己是不錯的挑戰，「但是敢升量級我就會勇敢面對每一個量級的強度，增加體重對我來說比控制體重簡單，看了自己過去體重比較輕的照片，也被當時瘦到沒什麼肉、臉頰凹陷的自己嚇到。」

東京奧運延賽1年，代表對手也有更多時間可以研究自己，林郁婷不擔心這點，「每場比賽面對不同對手我都會有不同策略，對A選手跟B選手我打法不會一樣，而且我也不斷『更新』，就算對手情蒐到我的資料，那也是舊的我。」

林郁婷補充，沒有國際賽期間，團隊也請了一位外籍體能教練，給了許多和以往少做的挑戰訓練，步伐移動、拳距做了很多不同嘗試及調整。」

(中時 )