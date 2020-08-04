受颱風影響，綠島往返台東船班3日全部取消，造成4800名遊客滯留，4日一早大批遊客湧入南寮漁港碼頭，但是船班不足，加上綠島也有居民要搭船到台東，在碼頭搶位亂成一團，漁民甚至開漁船擋住航道，場面火爆，經協調加開船班後，風波才落幕。

4日一早，大批滯留綠島的遊客冒雨湧入南寮漁港碼頭，另有早就訂好船票的當地居民也要到台東，但因客輪船位有限，船公司卻為了輸運遊客，拒絕當地居民登船，居民火冒三丈，召集漁船開到客輪碼頭阻擋客輪停靠，並與遊客對罵，場面火爆。

綠島鄉長謝賢裕及鄉民代表緊急到場，並聯絡縣府交觀處長余明勳與船公司協調，最後同意加開船班，並優先運送綠島居民到台東，4日當天來回總計開出26航次，暫時解決爭議。

謝賢裕表示，此起事件肇因為客輪取消2航班，船公司為了先疏運旅客，5、60名急著要到本島看診或洽公的綠島居民即使有票也不能登船，居民交通權利被賤踏，引發群情激憤， 「已經快要暴動了」，幸經過多方協調，整起風波才告落幕。

謝賢裕說，類似此事件需要1次性的解決，交通部應協助綠島鄉建造「公船」；也有綠島居民說，遊客和居民搶搭船的事件已經不是第1次，交通船到底是遊客優先還是居民優先，希望能訂出明確標準。

(中時 )