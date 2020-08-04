苗栗縣長徐耀昌指出，去年歲入歲出賸餘13億4158萬餘元，比歷年進步，將持續全方面開源節流，提升行政效能。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會4日召開臨時會，審計部苗栗縣審計室報告，2019年苗栗縣總決算，尚有賸餘13億4158萬餘元。苗栗縣長徐耀昌指出，2016年到去年共節餘51億3700萬元，未來將持續開源節流，提升行政效能。

苗栗縣審計室審計主任楊肇煌報告指出，108年度苗栗縣總預算執行結果，苗栗縣總決算歲入決算審定242億9705萬餘元，較預算增加1億8337萬餘元，主要為其他收入、罰款及賠償收入、財產收入等較預計增加；歲出決算審定229億5547萬餘元，較預算減少9億2820萬餘元，主要為按業務實際需要而減少支付或撙節支出，及補（捐）助或委辦計畫經費結餘；審定歲入歲出賸餘13億4158萬餘元。

楊肇煌說明，苗栗縣依行政院核定償債計畫遂行減債，1年以上公共債務及未滿1年公共債務未償餘額合計金額，已由2015年的392億8637萬餘元，逐年減少至去年的379億2509萬餘元，累積償還債務13億6127萬餘元，惟債限比率仍逾公共債務法規定，亟待精進償債速率，及借款利率也待多方洽商爭取調降或洽更優惠金融機構貸款，以有效減輕債務付息支出。

徐耀昌表示，去年歲入歲出賸餘13億4158萬餘元較往年進步，上任後與縣府團隊開源節流，2016年到2019年已經節餘51億3700萬元，除感謝各局處把每分錢都花在刀口上，也謝謝外界的支持與資源挹注，支應急難救助等經費資源，減少預算支出，未來將一本初衷持續以創新、求變、接地氣的施政主軸，全方面開源節流提升行政效能。

(中時 )