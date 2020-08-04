豪雨淹水動彈不得 暖警冒雨推車（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

日前颱風外圍環流來襲，一場瞬間暴雨，造成台中市大肚區自由路低窪地區積水超過30公分，王姓男子駕駛著自小客車，行經該處，因積水導致自小客車拋錨，大肚分駐所所長楊儒陸、警員賴威廷、陳柏豪、張明傑據報抵達現場，立即封鎖積水路段，並賣力將車推到無積水處，等待拖吊車。

大肚一名王姓男子，3日行經大肚區自由路時，因暴雨導致低窪路面積水超過30公分，王男一時不察，還是開了過去，結果因水淹過排氣管，水倒灌進引擎內而熄火，據報趕來的大肚分駐所所長楊儒陸，立即指揮員警封鎖積水路段，免得其他用路人不查闖入，再度造成熄火狀況。

員警再請王男將排檔打入空擋，再由三名員警合力，從後方將自小客車推至無積水處，由於雨勢很大，且水已淹入車內，該車瞬間變得奇重無比，加上水的阻力，很不好推，三名警員淋著雨推了好幾回合後，終於把自小客車推到無積水處，等候拖吊車。

王男頻頻向警方道謝，表示如果沒有警方的協助，真的不知道會卡多久。 烏日分局長張則誠呼籲，豪雨期間民眾請注意行車安全，並且多留意氣象資訊，儘量避開低漥積水區，以免發生意外狀況。

(中時 )