科工館推出全台首創360度平台式VR體驗特展，以寓教於樂的方式，讓民眾不用到遊樂園就能享受到比雲霄飛車更刺激且更安全的設備。（洪浩軒攝）

科工館推出全台首創360度平台式VR體驗特展，以寓教於樂的方式，讓民眾不用到遊樂園就能享受到比雲霄飛車更刺激且更安全的設備。（洪浩軒攝）

科工館館長陳訓祥坐上VR設備親身體驗遊戲快感，遊戲一開始VR椅只有輕微晃動，隨著劇情漸漸進入高潮，整台機器360度天旋地轉，讓陳訓祥驚呼連連。（洪浩軒攝）

高雄科工館是暑假期間親子遊憩的最佳場所，館方也在4日推出全台首創360度平台式VR體驗特展，以寓教於樂的方式，讓民眾不用到遊樂園就能享受到比雲霄飛車更刺激且更安全的設備，每位搭乘過民眾都讚譽有加，一玩再玩。

新引進科工館的VR體驗設備，就好比一座遊樂園，系統裡有11項不同的關卡可供乘坐者自由挑選，帶上VR眼鏡、扣上安全帶，驚險刺激的探險遊戲開始啟動，隨著不同劇情，搭配震撼無比的配樂，機器帶著民眾360度不規則旋轉，好玩程度不輸遊樂園大型遊樂設施，讓來搭乘的大小朋友欲罷不能。

科工館館長陳訓祥表示，有別於以往民眾了解的VR虛擬實境，這次科工館引進的設備還結合各種技術，讓民眾有全新的體驗感，主要目的是希望在暑假期間，家長可以帶著孩子嘗試不同新鮮事物，並突破自我、盡情吶喊釋放壓力，也給孩子們在玩樂中學習探索。

陳訓祥也坐上VR設備親身體驗遊戲快感，遊戲一開始VR椅只有輕微晃動，隨著劇情漸漸進入高潮，整台機器360度天旋地轉，讓陳訓祥驚呼連連，體驗過後陳訓祥表示，因為遊戲中融入劇情，讓他覺得比起遊樂園更加刺激、寫實，他在體驗過程中相當享受，大家可以踴躍嘗試。

試營運期間就前來搭乘的民眾李祖東表示，劇情設計相當寫實，搭配上體感椅讓他完全沉浸在遊戲當中，遊戲結束時發現自己滿身大汗，刺激的程度真的不輸遊樂園的海盜船、雲霄飛車，而且安全程度絕對比樂園遊樂設施高上許多，在玩樂過程完全沒有任何負擔。

(中時 )