台南市政府農業局舉辦「2020年台南市文旦大賽」，今年共有60名果農入圍。（台南市政府農業局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府農業局舉辦「2020年台南市文旦大賽」，自6月17日至7月17日舉辦為1個月的徵選活動，吸引66名文旦高手報名參加，經評審現地勘查、書免審查後，今日（4）公布60名入選名單，果品評鑑則訂於9月4日於民治市政中心南瀛堂辦理。

這次共有66名果農參與競賽，從25歲青農至85歲農夫都有入選，農業局長謝耀清表示，參賽農友須具備台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證資格。謝耀清也說，良好的果園才能生產高品質文旦，因此首重果園園相、健康安全及肥培管理3個項目，也是對消費者的保證。

果品評鑑將訂於9月4日於民治市政中心南瀛堂辦理，評分項目為外觀、糖度、肉質風味、種子數，最後依果品總分70％，與果園總分30％加總為總成績，依總成績排名依序選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名、良等獎16名。

入圍名單可至查詢：https：／／www.tainan.gov.tw／News_Content.aspx？n=13371＆s=7700299

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