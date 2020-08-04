資深藝人羅霈穎3日晚間被好友發現在家中猝逝，享年59歲，震驚全台。資深媒體人許聖梅在節目《新聞挖挖哇！》上透露，羅霈穎比較嚴重的部分應該在睡眠障礙，而節目上的醫師也直言，「這滿嚴重的」。

許聖梅節目上提到，羅霈穎雖然生前有抽菸習慣，但吃的卻非常養生且節制，與對方出去後發現，自己的飯量甚至比她還多，去了上海工作後更發現，羅霈穎早上會打果汁，還會煲雞湯，唯一比較嚴重的問題就是「睡眠障礙」。

醫師坦言現代人睡眠障礙問題嚴重。（摘自新聞挖挖哇YT）

一旁的劉醫師回應，其實睡眠障礙問題滿嚴重，在現代社會算是滿普遍的問題，只是有的人不願意去找醫生。劉醫師分享，自己看的是外科，不少病人常常向他要求開助眠藥物，沒想到開給病人基本的助眠藥後，對方竟說「這個吃過沒用」，一問之下才知道，病人吃的都是管制藥物，需要找精神科、身心科看過後才能開。

醫師也坦言，現在很多人有睡眠問題都查不出原因，不少人是因為太緊繃而出現睡眠呼吸中止症；這種情況就是到中年以後，肌肉沒那麼緊繃時，一旦睡著氧氣就不太夠，肌肉一放鬆就會壓迫到呼吸道，才會造成睡到一半沒呼吸，如果長期如此，很有可能成為老年癡呆的一個因子。

(中時新聞網)