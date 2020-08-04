近日菲律賓COVID-19（新冠肺炎）疫情來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增1例境外移入病例（案476）。個案長期居住菲律賓，2日回國表示有發燒症狀，並於今日確診。最新消息一出，不少國人忍不住直呼「又是菲律賓！」其中，網友更對案476「發燒還搭飛機回來」這點最不能忍受。

從七月起，來自菲律賓的境外移入個案就不斷增加，指揮中心也決定針對菲律賓入境旅客，自7月26日起實施全面篩檢。指揮中心指出，今新增的個案（案476）為50多歲女性本國人，長期居住菲律賓，距離上次從台出境時間為今年1月，直到8月2日才獨自回國。

指揮中心表示，案476自7月30日開始發燒，但未於菲律賓當地就醫， 2日返國時登記曾有發燒症狀，在機場接受採檢後送至集中檢疫所，當時入境量測體溫為37.7度且有咳嗽、喉嚨有痰及肌肉痠痛等症狀，個案於今日確診。

不少網友在PTT上討論這起個案，網友不禁直呼「又是菲律賓...」、「bingo！又是菲律賓逃回來的」、「菲律賓到底是多毒啊」。而案476居住史和上飛機前已有發燒症狀，更引來網友一陣砲轟「為什麼發燒還可以上飛機」、「7／30發燒未就醫...」、「發燒還搭機..搞毛阿」、「發燒不先就醫就上飛機回來」、「發燒了還上飛機，沒事菲律賓有事生病逃回台灣」。但也有網友平反「逃回來就逃回來吧 畢竟還是本國人阿...」、「雖然感情上好想限制他們，可問題是理性上是不可能的」、「菲菲的醫療能量已經沒辦法負荷了」。

指揮中心表示，案476目前住院隔離治療中。衛生單位也正在匡列班機前後二排可能為接觸者的旅客。據統計，截至目前為止，國內共476例確診，7例死亡，441例解除隔離；菲律賓共106,330確診，2,104例死亡，65,821治癒。

(中時新聞網)