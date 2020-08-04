國防部今日舉辦「國軍支援防疫有功人員表揚典禮」，國防部長嚴德發親自頒獎表揚執行醫護檢疫、偵檢消毒、口罩物資整備及計畫作業等有功人員，肯定他們無私奉獻，以實際行動守護國人健康，表揚典禮上午在國防部博愛營區舉行。

嚴德發致詞時表示，自今年一月初起，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，迅速在世界各地擴散，由於大家的犧牲奉獻，將防疫視同作戰，執行武漢臺商返臺班機等偵檢消毒工作，以及醫護檢疫、疫苗研發與各項物資籌補整備作業等，成功協助國家阻止疫情擴散，有效降低傳染風險因子，為國人打造一張嚴密的安全防護網，確保國人健康，獲得社會大眾的肯定與感謝。

嚴德發進一步指出，國軍投入防疫工作迄今，無論化學兵於機場、港口執行消毒任務，醫護人員犧牲假期照護病患，國家口罩隊協助民間工廠趕製口罩，甚至軍備局與工兵部隊在各地開設簡易收容中心，獲得社會大眾的肯定與感謝。

(中時 )