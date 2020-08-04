小孩踏出人生第一步，想要完美捕捉留念？跟好友難得一同旅行，眼前美景想要永遠留存？人生中有太多值得紀念的時刻，都讓人想要透過攝影留下紀念。錯過不再的經典moment，你需要一台能隨時上手的相機，幫你輕鬆達成心願！OLYMPUS今（4）日在台推出OM-D系列全新力作E-M10 Mark IV，想要成為期待完美保存人生經典時刻的每個人的最佳幫手。

為初次接觸攝影族群，OLYMPUS打造了E-M10 Mark IV，配備旗艦機型使用的TruePic VIII影像處理器，搭載2000萬像素的感光元件，內建五軸防手震系統，具備4.5級的快門速度補償表現，加上M.ZUIKO 鏡頭，可以減低相機震動問題，從而實現零模糊的高品質影像，非常適合新手爸媽在室內微光環境下拍攝，可解決因戶外走拍，以及搭配長焦距鏡頭時出現的相機震動問題。搭配一系列的自動拍攝功能 （Auto）輔助，即使是可換鏡頭相機的攝影新手也可以輕鬆拍攝到獨具創意的相片。

抓拍好動的寵物及孩童，是極具挑戰的攝影題材，E-M10 Mark IV可以滿足家庭族群對人像及寵物拍攝的需求，最高15fps的高速連拍能力、進化的C-AF精準功能，以及臉部與眼部優先對焦功能，能持續對焦移動被攝物，側面或低頭時也能對焦，對於快速移動的物體與人物能夠精準抓拍；觸控式自動對焦快門功能，使用者只需輕觸螢幕，就能精準、快速的抓拍，不錯過任何重要時刻。因為五軸機身防手震系統，就算手持也能夠拍攝精彩的4K影片，亦可以從4K影片內擷取靜態的影像。此外，貼心的靜音模式可關閉相機及快門操作聲音，當拍攝演奏會、生態紀錄或是捕捉沈睡孩童的睡顏時都十分有用。

E-M10 Mark IV配備OM-D系列首款向下翻轉液晶螢幕，高低角度都好拍。（OLYMPUS提供／黃慧雯台北傳真）

朋友珍貴的相聚時光就是要自拍！E-M10 Mark IV配備OM-D系列首款向下翻轉液晶螢幕，加上螢幕支援高角度及低角度拍攝、小巧輕量化的機身，加入自拍專用握感膠條，可以減輕手腕與手臂的疲勞，使單手拍照變得輕鬆有趣。專用自拍模式不僅能夠自動美顏潤飾肌膚肌理感，更能展現夜景中的人物膚色。全新支援TTL無線電閃燈觸發系統，更能將拍攝品質與創造潛力提升至全新水平。

搭配專屬智慧型手機應用程式Olympus Image Share（OI. Share）遙控拍攝功能，將手機瞬間變成自拍遙控器，方便地遠距透過手機確認影像及遙控快門，完美消化團體自拍照需求。使用Wi-Fi 和藍牙傳輸（Bluetooth）即可將拍攝的照片與影片傳輸至智慧型手機或在社群平台上發表與分享。

相機重量是外出考量攜帶與否的重要關鍵之一，E-M10 Mark IV經典機身設計，搭配標準鏡頭組時，重量也只相當於一瓶500ml的飲料。同時也配備高畫質電子觀景窗，在明亮的室外或背光環境下亦可專注拍攝，兼具牢固握感設計，出色的便利攜帶性與操控性令人驚艷。正在尋求輕巧相機的你，也可考慮。

旅程中每張的照片，都是紀錄自己勇敢成長的最佳證明。E-M10 Mark IV E-M10 Mark IV輕裝好攜帶，具備全自動模式、場景模式（SCN）、進階攝影模式（AP）及藝術濾鏡模式（Art Filter）等拍攝模式，可以捕捉到難能可貴的瞬間。其中AP進階攝影模式將獨家的Live Comp即時合成、Live Time長時間曝光、多重曝光等高級攝影功能一網打盡，有助捕捉冒險中的浩瀚星空、光軌、車軌。即使在較暗的地點拍攝微弱光源的主體，亦可以在螢幕中即時預覽曝光中的影像，不需擔心影像過度曝光，即使在旅途中也可以使用USB為相機中的電池隨行即充，美好旅行不斷電。

OLYMPUS推出M. Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS鏡頭。（OLYMPUS提供／黃慧雯台北傳真）

E-M10 Mark IV單機身建議售價NT$22,990、搭配ED 14-42mm Kit組合，建議售價NT$26,990。機身提供銀色與黑色款式，無論想走文青風或是低調風格，都能滿足所需。另針對有戶外探險、生態攝影等需求的消費者，OLYMPUS推出M. Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS鏡頭，相當於200-800mm(等效35mm相機標準)，具備五軸影像穩定系統、IS防震功能，集強大變焦、清晰畫質與輕便機身於一身，建議售價NT$41900。無論是新款或是舊款產品，只要你對OLYMPUS相機感興趣，不妨花個時間到品牌位在迪化街巷內的旗艦店走一遭，親自試拍體驗，還能將全套想擁有的攝影周邊通通一次購足。

(科技)