青蛙會捕食昆蟲，對於大多數昆蟲來說，被青蛙吞嚥就是死刑，然而有一種甲蟲不願被消化，竟然能在青蛙腸胃道中艱難存活，並在青蛙出恭時，獲得自由。

神戶大學生態學家杉浦信二（Shinji Sugiura）研究一種學名叫Regimbartia activatea 的水生甲蟲，這種甲蟲會捕食幼魚也會吃魚卵，對於養殖魚業必須小心。新的一項研發發現，它的存活力相當強，杉浦的新論文中寫道：「我發現水生甲蟲RA被青蛙捕食後，經歷115分鐘後，竟能抵達消化道終點，從青蛙肛門離開。」

青蛙不會分辨吃什麼樣的昆蟲，幾乎有蟲子就吃，另外青蛙沒有牙齒，所以都是吞下後，其他事情交由消化器官處理。杉浦信二以好幾種甲蟲餵食青蛙，所有甲蟲都會被青蛙的消化道殺死，並在吞嚥後的6~24小時分批排出體外。

A beetle species can escape from the vent of a frog

然後這種水甲很不一樣，首先，它在青蛙體內的時間縮短了，不到兩小時的時間，青蛙就會把它拉出來。杉浦認為，這可能是水甲蟲演化的一種求生機制，試圖去刺激性青蛙的腸胃道，使其蠕動的較快，刺激青蛙的排便反射，期望早一點離開青蛙。

杉浦表示，這種防禦方式與他的預期完全不同，原本他以為青蛙會因為難吃而吐出甲蟲，卻沒想到在105分鐘後，活的甲蟲從青蛙的另一頭冒出來。

在這過程期間，甲蟲做了什麼還需要繼續研究，杉浦認為，甲蟲可能有利用腿和身體來刺激青蛙的腸道。

(中時新聞網)