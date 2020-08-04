台中國家歌劇院「音樂劇線上─新起之秀」工作坊，啟動專業音樂劇受訓課程。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

來台中國家歌劇院學音樂劇！台中國家歌劇院整合音樂劇產業，啟動「音樂劇線上─新起之秀」工作坊培訓活動，吸引上百人報名，經錄取24名學員，已完成8天密集課程。歌劇院總監邱瑗4日表示，將持續培養台灣音樂劇的觀眾，也蓄積音樂劇產業的年輕創作人才，對國內音樂劇的發展更具信心。

台中國家歌劇院的「音樂劇線上─新起之秀」工作坊培訓師資堅強，邀請旅美音樂劇演員廖志恒擔任課程統籌、音樂劇表演訓練及職涯規劃分享；丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞擔任舞蹈肢體訓練教師；知名劇場演員梅若穎和張世珮擔任戲劇及歌唱表演指導，在7月26日至8月2日展開為期8天密集課程。

這批音樂劇生力軍平均年齡僅21歲，來自全台各地。邱瑗表示，不論是否有表演藝術科系背景、有無演出經驗，他們熱情投入音樂劇，極具發展潛力，讓她對國內音樂劇未來的發展更具信心；廖志恒則鼓勵學員，不管未來會不會繼續走表演這條路，希望學員都相信自己是最獨一無二的；蔡博丞表示，學員完全敞開自己、對表演展現強烈的企圖心，令人印象深刻。

參與受訓的學員收穫滿滿，來自新竹18歲高中生奚子翔表示，在課程見識到戲劇魔法，也看到學員們的進步，自我期許未來也能成為傳遞感動的一份子。

「不用花大錢到國外，也能學習專業音樂劇！」就讀樹德科大表演藝術系程穩育表示，他熱愛音樂劇，曾到過紐約百老匯學習音樂劇課程，這次參加歌劇院工作坊課程，讓他學習到非常深入且專業的內容，在表演領域更精進了。

(中時 )