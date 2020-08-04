立委集體涉貪案有關SOGO部分，徐永明是唯一獲交保的被告，離開法院時強調自己絕對沒有問題。（黃捷攝）

檢調偵辦SOGO經營權爭奪立委集體收賄案，台北地院審理後，時代力量前黨主席徐永明被法官認定是「期約」收賄，以80萬交保。對此，今(4)日時代力量高雄市議員黃捷也終於打破沉默，在臉書上發表聲明，並呼籲紀律委員會應予以除名。

黃捷在臉書上表示，本黨(時代力量)前主席涉貪一案，今日下午台北地院表示犯罪內容涉及期約行為，但是否有金流往來證據仍不明確，裁定80萬交保，本黨紀律委員會已通知前主席徐永明於8月5日到會說明。徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約，對此，她呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。

黃捷指出，時代力量一直以嚴格高標準自居，如今爆發受賄案，對黨公職和支持者都是一大打擊。當然，有沒有罪、是否受賄，要交由司法來判定，最後定罪前都不宜妄下定論；但面對黨內，仍不應慶幸或鬆懈，而是應藉此機會痛定思痛，拿出嚴肅的態度，加以檢討、加倍努力，重拾人民的信任。

黃捷也強調，這幾日她確實感受到黨中央處理此案的瑕疵，從第一時間稱「今天放假」未即時回應止血、撤換主席，而後提出軟弱的聲明，紀律委員會做出和去年高潞案不同標準的懲處，接著本黨秘書長陳志明「借錢發薪水」的失言，都加速地重創黨的聲譽。

黃捷還發現，在時代力量秘書長陳志明的「借錢發薪水」說引發各界質疑之前，這類言論就已在黨內群組中出現，當時黃捷便告知這樣的說法不妥，但秘書長仍執意為之，造成黨的形象嚴重受損，更模糊焦點，因此她認為黨秘書長應該要自請處分，負起相對應的政治責任。

此外，雖然時代力量黨內有人還在震驚、有人不敢置信，但黃捷也說，無論如何，徐永明涉案的當下就已經讓黨抹上污點，一旦信任被瓦解，重建就很難，也因此，即便再相信他的清白，都需要就政治責任面從嚴辦理，才有跨步前進的可能。時力什麼時候能夠重生？沒有人知道，但至少黨內同志現在還在努力，延續時代力量存在的意義。

(中時新聞網)