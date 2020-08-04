桃園市龍潭區2日上午發生一起死亡事故，一名3歲的女童穿越車道時，因未注意來車，遭迎面而來的自小客車正面撞擊，送醫搶救後不治。25歲楓姓駕駛經測後，酒測值為零，事後依刑法《過失致死罪》送辦。

據了解，事發當時女童正和教會老師在路邊散步，女童欲看狗而先行穿越車道，想回頭找老師時，卻因未注意來車，駕駛閃避不及正面撞上，造成女童全身擦挫傷、骨折，頭部也有明顯撞擊，救護車趕抵後緊急送醫，最後宣告不治。

(中時 )