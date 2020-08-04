近來作品不斷的林柏宏，在奇幻愛情片《怪胎》飾演強迫症患者，與同為怪人的謝欣穎相戀。片中2人一段吻戲，由於扮演的角色都有嚴重潔癖，所以編導廖明毅設定的親吻僅雙唇相碰，點到為止，讓林柏宏一度疑惑為何沒「進一步發展」，他解釋說道：「我那時覺得人是慾望的動物，所以本來有建議他要不要加一場2人想發生關係的戲，把事件推到極致。」不過廖明毅認為過猶不及，讓林柏宏沒有成功謀到「福利」。

林柏宏在片中談感情，總是配合對方性格，甚至熱戀時開心與謝欣穎同居，不過現實生活中，他倒是完全相反，希望與另一半有各自的獨立空間，他也透露至今沒有與情人同居的經驗，對此也不會嚮往，「我在交往的時候才發現我是這樣的人，而且如果有個人很投入在自己的生活、興趣，我會更很欣賞她」。他分享曾被交往對象要求「想一個人的空間」，也有對情人直接了當說「想獨處」的時刻，他笑著說：「對方如果更想要一個人的時候，我反而覺得更喜歡她了！」

林柏宏與謝欣穎在片中的親密戲僅點到為止。（盧禕祺攝）（服裝提供：Berluti）

除了在片中談戀愛，林柏宏也為戲在戶外高溫，全身穿雨衣包緊緊拍攝，「因為汗都被悶住，都有中暑的感覺，其中一場戲還拍到嘴唇發白」。此外，以往對掃除十分隨興的林柏宏，為了進入角色強迫清潔的性格，他在開拍前每天都拼命打掃家裡，「掃了4、5天後，開始對灰塵很敏感，看到髒污真的會忍不住趕快清掉，到了現場對灰塵敏銳度變高」，他不忘幽默說道，那時候家裡變得非常乾淨，就連家人都讚譽有加。《怪胎》8月7日全台上映。

(中時 )