經濟部商業司攜手台南市政府經濟發展局及台南市海安觀光商圈發展協會，將於8月8日、9日在海安商圈進行封街大拍賣「好享購－府城萬花筒市集」，盼協助攤商與店家業者再創新商機！台南市長黃偉哲說，三倍券在台南帶來報復性消費買氣，預估截至今晚將突破5億元發票登錄金額，為響應中央「好享購市集」，消費者在還有可能另外抽中黃金一兩。

黃偉哲表示，非常高興配合經濟部商業司到台南舉辦好享購系列活動，活動剛好是父親節周末，在海安商圈舉辦封街購物Party，不只振興經濟，也可望為三倍券帶來買氣。他說，三倍券預估截至今晚將突破5億元發票登錄金額，為響應中央「好享購市集」活動，消費者在台南除了原有的「五子登科」抽豪宅與名車等多項大獎的活動外，現在還有可能另外獲得黃金一兩，歡迎大家趁父親節周末時光到台南，感受價廉物美又具有濃厚人情味的商圈文化。

經發局表示，此次經濟部商業司與台南市政府共同辦理的零售振興好享購活動，參展店家除提供各項優惠購物方案外，在疫情趨緩後，各商圈店家、市場攤商和觀光工廠，也祭出多樣化的超值振興組合包以及各項優惠活動，如滿額享優惠、滿千送百或消費送好禮等。

(中時 )