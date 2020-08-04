台東縣長饒慶鈴今(4)日前往太麻里鄉美和社區照顧關懷據點關心長輩，剛好遇到外燴服務人員職業工會在據點烹飪佳餚，饒慶鈴也展現廚藝，料理1道南瓜炒米粉與長輩共享。

饒慶鈴今天中午由社會處長陳淑蘭、社會福利科長黃淑美、勞工科長王識殷等人陪同前往太麻里鄉美和社區照顧關懷據點，除了安排長輩活動操、社會處志工表演外，外燴服務人員職業工會各學員們將自己在職業訓練期間所學的烹飪技巧以實際行動付出，來到美和社區照顧關懷據點烹飪給據點長輩們享用，烹調出10多道結合了台東在地食材的西餐。

饒慶鈴也小露身手，烹調南瓜炒米粉與長輩分享，她說，縣府每年都規畫辦理許多職類的訓練課程，希望能進而提升台東縣民餐飲、烘焙及飲料技能，讓台東不在是只有好山、好水、好食材，更能好玩、好吃，讓每位來到台東旅遊的遊客都能對台東的美食流連忘返。

饒慶鈴也特別感謝30名學員願意將自己在訓練中所學回饋社區，也預祝這30位即將前往高雄參加西餐丙級技能檢定的學員，都能全體檢定合格。

由於台東沒有餐飲類的「即測即評」的檢定考場，縣民要參加檢定考試都需要舟車勞頓的前往外縣市，更需要前一天前往住宿，這些都需付出高昂的旅費。

此外，因外縣市的考場無法讓考生先參觀，對考場的不熟悉也大大降低檢定的及格率，因此，縣府已著手規畫在台東設立餐飲類即測即評的檢定考場。

(中時 )