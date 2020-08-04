台南市南區南山公墓長期阻礙地方發展，多位南區里長4日拜會民進黨台南市黨部主委潘新傳尋求支持，希望早日完成南山公墓的規畫與開發，改善居民居住環境。潘新傳回應將全力支持基層心聲，和人民站在一起，共同為南市的發展發聲。

南山公墓遷葬與發展是地方引頸期則的重點都市建設，南區里長邱志初等人表示，南山公墓一直是阻礙地方發展的癥結點，使得南區的發展停滯不前，居民無不希望市府能「硬起來」，盡速完成規畫，因此南區里長群起發聲，除到市黨部尋求支援，也將前往市府表達地方心聲，希望此一發展的機會，不要再受少數文史保護者的聲音而停滯。

潘新傳表示，南山公墓影響的不只是南區的發展，更是整個台南市都市進步的重點之一，黨部不只呼應地方需求，也將配合推動呼籲，期待早日完成建設，讓台南市民的生活品質再進步。

里長們除感謝市黨部的支持，也肯定潘新傳接地氣，支持基層心聲，讓他們重拾對民進黨的信心。里長蘇三柱、林良文、王文坤、謝進興等人，還同步繳納黨費，並表示未來將全力支持市黨部活動，共同為地方建設努力。

(中時 )