腹腔鏡手術在台發展已有數十年時間，從早期的4孔、3孔腹腔鏡，逐漸減少為2孔、單孔，現在還有無外部傷口的自然孔腹腔鏡，柳營奇美醫院婦產科醫師魏君卉指出，自然孔腹腔鏡手術腹部無傷口、疼痛少、恢復快，是現代婦科疾病手術的新選擇。

45歲的郭小姐因生理期時嚴重頭痛、經血爆量導致嚴重貧血，經檢查後發現子宮處長了好幾顆肌瘤，左側卵巢也出現1顆約6公分的水瘤，在醫師建議下採用自然孔腹腔鏡手術，順利摘除子宮並切除水瘤，術後3小時就能下床，隔天睡醒吃完早餐後就順利出院，迄今超過10個月未再發生過去症狀，已恢復無病痛的正常生活。

魏君卉說，自然孔腹腔鏡手術利用女性陰道做為自然的手術通道，唯一的手術傷口藏在陰道深處，手術後僅有輕微痛感，有些病人術後幾小時就能下床走動，大部分病人隔天就能出院，且因為腹部無傷口自然就無疤痕，復原快又能兼具美觀，大部分的婦科良性疾病都能透過此方式處理。

魏君卉也提到，自然孔腹腔鏡手術現在仍有「骨盆沾黏」、「處女膜受損」、「自費衛材」等3點限制，由於自然孔腹腔鏡手術操作視野受限，若骨盆有嚴重沾黏的病人，建議可選擇單孔、雙孔腹腔鏡手術，安全上更有保障。

(中時 )