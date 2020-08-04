上櫃營建股亞昕國際（5213）今（4）日召開董事會，並通過109年度上半年的合併財務報表，上半年EPS為-0.12元。

亞昕國際今天股價仍表現疫弱，終場小跌0.34％，以14.85元收黑。

今天亞昕國際董事會決議通過的上半年財報，累計營入為19.85億元，年增達2.78倍；營業淨利為8,114萬元，稅後淨損4,179萬2千元，每股稅後純損0.12元。

(工商 )