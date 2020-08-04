網友在PTT上討論徐永明交保原因。(取自PTT)

檢調偵辦SOGO經營權爭奪立委集體收賄案，台北地院歷經5天4夜召開羈押庭，前太流負責人李恆隆與3名立委在內的7人全都遭到羈押，只有時代力量前黨主席徐永明被法官認定是「期約」收賄，以80萬元交保。徐永明交保的原因曝光後，在網路上引起網友熱議，還有網友認為，有期約就該死了。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，並召開記者會說明裁定理由。台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，法官審理後認為，徐永明只涉及期約賄賂，且金額不明，並無金流追查之問題，期約案件發生時間較近，所為行為明確單純，裁定80萬元交保，未限制出境及限制住居。

有網友在PTT上發布相關新聞，並引起網友討論此事，許多網友紛紛留言表示，「期約也罰阿，他又逃不掉」、「期約就是有罪了」、「有期約就該死了，時力最好趕快開鍘」、「期約就有罪了好嗎，沒收到錢是你家的事XDD」。

此外，期約收賄的刑責也引起網友討論，「期約也是重罪喔」、「期約也算啊～法有明定」、「期約刑責比較輕吧，相對前幾個」。

(中時新聞網)