由《猜火車》男星伊旺麥奎格（Ewan McGregor）連同英國演員查理布爾曼 (Charley Boorman) 演出及執行監製，兩位好友闊別超過十年再度搭檔，結伴踏上萬里長征環球之旅的紀錄片《Long Way Up》，將在Apple TV+ 獨家播出。

這場浩瀚的鐵騎歷險記，足跡將跨越 13 個國家、13,000 英里、經過 16次過境，歷時超過 100 天。伊旺與查理將由南美洲最南端的 Ushuaia 出發，騎乘電單車走過南美洲與中美洲隱沒於世的壯麗風景，包括阿根廷、智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、墨西哥及中美洲多國，旅程也是二人歷來最高度難度、最具挑戰性的一次。

為減低碳足跡，伊旺與查理一改駕駛習慣，放棄燃油驅動的摩托車，首次選用全電能驅動的 Harley-Davidson LiveWire 電動摩托車作為全程的交通工具。與二人長期合作的導演 David Alexanian 及 Russ Malkin，則同樣駕駛著電動摩托車品牌 Rivian 的未上市車款隨行拍攝。

《Long Way Up》是Apple TV+全新推出的原創節目，由伊旺麥奎格與查理布爾曼繼電動摩托車跨國遊記《Long Way Round》及《Long Way Down》後再度合作。前三集將於 9 月 18 日（星期五）在 Apple TV+ 全球同步上線，其後逢星期五更新一集。除了《Long Way Up》之外，包括由德國新浪潮導演韋納荷索（Werner Herzog）及火山學家 Clive Oppenheimer 執導的《Fireball》、2020 美國辛丹斯評審圈大獎得獎作品《新世代公民》，以及獲得本屆艾美獎 5 項提名、現已推出的音樂紀錄片《Beastie Boys 的音樂之路》等紀錄片節目都將於 Apple TV+ 獨家推出。

(科技)