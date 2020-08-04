新竹市長林智堅（左）與嘉義縣長翁章梁（右）一起用樂高拼出新竹字樣。（呂妍庭攝）

林智堅送翁章梁印有「check in 新竹」行李箱，裡頭裝有台玻公司的水杯和新竹名產米粉、花生醬。（呂妍庭攝）

翁章梁送林智堅市價6萬元的阿里山高山茶特等獎比賽茶。（呂妍庭攝）

新竹市長林智堅（左）與嘉義縣長翁章梁（右）一起用樂高拼出新竹字樣。（呂妍庭攝）

新竹市10月將舉辦為期11天的「2020台灣設計展」，新竹市長林智堅率市府團隊環台取經，今4日到嘉義縣，與縣長翁章梁互動熱絡，面對翁章梁誇自己是後起之秀，林智堅肯定翁章梁的施政，指翁上任第2年就拿到進步最多的民調獎項，相信明年就會當上五星縣長了！

在縣府安排下，林智堅團隊先後到民雄鄉「旺萊山」和朴子市富有設計元素的文創刺繡「昊漢創意」參訪，中午在縣治特區剛開幕的棒棒積木飯店和縣府團隊交流、相見歡，林智堅和翁章梁兩人還以發光樂高積木拼出「新竹」字樣。

會中兩人互贈紀念品，林智堅送翁章梁印有「check in 新竹」行李箱，裡頭裝有台玻公司的水杯和新竹名產米粉、花生醬，翁章梁則回贈市價6萬元的阿里山高山茶特等獎比賽茶和中埔鄉農會出產的絲瓜露，林智堅馬上說要拿回去送給太太用。

翁章梁說，嘉義的設計雖然不是濃妝豔抹讓人第一眼就會驚艷，卻融入庶民生活之中，期待今年新竹市「2020台灣設計展」也能看見屬於嘉義縣的元素，並肯定新竹市在林智堅帶領下，是一個很有設計力的都市。

林智堅除談到參訪「旺萊山」和「昊漢創意」讓他印象深刻外，更力邀翁章梁和縣府團隊能來新竹市參觀設計展。

(中時 )