陳振貴長年在高等教育領域服務，曾任靜宜大學、嶺東科技大學及實踐大學3所大學校長長達21年，他今年7月底甫從實踐大學校長職位退休，來將擔任大漢技術學院擔任專任客座教授，且肩負台中一所國際實驗高中的籌備校長一職。

陳振貴身為少數橫跨技職及高教兩個體系的大學校長，長期關注台灣高教議題，並常代表私校發聲。

陳振貴表示，他深刻了解109至117年度台灣面臨嚴重少子化問題，且急待解決，主要在於大學供過於求，大批校系勢必要退場或轉型，因此他職涯下一個階段，要以過去豐富的經驗，協助末段班，特別是曾經被列入專案輔導的學校穩固生源，轉型或有尊嚴的退場。

陳振貴曾任高教評評鑑中心基金會董事，現任台灣評鑑協會理事，有多年評鑑委員的經驗。他曾經擔任大漢技術學院校務顧問，該校董事會獲知他退休的消息，自8月1日起即禮聘他為專任客座教授，以協助該校的發展與轉型，並為國因應際化發展的趨勢，聘他擔任大漢工商教育基金會，也擔任將在台中產學分部設立的國際實驗高中籌備校長。

陳振貴表示，大漢技術學院地處花蓮新城鄉，學校辦學認真，離機場與火車站都很近，又緊鄰鄉公所，交通便利，招生不理想只能咎因於少子化。

大漢技術學院董事會自民國83年10月應教育部邀請，出資接辦該校， 旨在培育偏鄉子弟，迄今董事會已經挹注7億元，學校財務健全，沒有借貸與負債。陳振貴表示，他十分認同董事會捐資興學，為偏鄉育才的崇高理念與精神。

大漢技術學院花蓮校本部占地20公頃，有3個系2個所，分別是：土木工程與環境資源管理系所、企業管理系(流通與行銷管理所)、休閒遊憩與觀光餐旅管理系。學生1054人，其中原住民約占35％；此外,在台中潭子區另有台中產學分部，占地9公頃。

陳振貴指出，他將協助該校穩固生源，在校本部成立大漢地方創生學苑、職訓中心、原住民文化中心，並在台中產學分部成立國際實驗高中、職訓中心與探索教育園區等，使該校正常發展與轉型，希望成為私校一個成功的案例，請大家拭目以待。

(旺報 )