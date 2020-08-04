柯震東、林依晨主演的電影《打噴嚏》累積全台近4300萬票房，本周末（7日起）五、六、日3天將環島前進各地戲院打招呼，一路從宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園，最後回到台北，3天環島戲院映後，創國片創舉。

柯震東本周末將從東部展開、接著第2天到台灣最南端，最後再從西部回到台北。影迷看到他狂跑戲院見面，既開心但也忍不住感到辛苦而心疼，柯震東表示，「6年沒做這件事了，我希望自己去告訴你們我真的很感謝你們來看！真的，什麼事都不容易！」

此外他也收到很多私訊，許多觀眾表示被故事中的精神鼓舞，「很多人私訊我說看完後找到轉換跑道或堅持下去的勇氣，我很開心！持續站起來！成為自己人生的不倒俠！」林依晨7 月底也曾包場到全台各地，與粉絲見面，讓《打噴嚏》熱血精神蔓延全台，這次「《打噴嚏》玩很大環島計畫」週日晚上回到台北的戲院映後，林依晨也將驚喜現身。

日前柯震東於自己IG曝光《打噴嚏》拳擊場景的側拍畫面，他在戲院與觀眾互動時，常常被問到片中是否是真打上場，柯震東表示都是來真的，還連續打了7天，他也笑稱自己「皮很鬆」，所以能完成片中迎頭痛擊的慢動作近身鏡頭，但他也強調，「武術組很專業，所以會在力道控制下依然保持疼痛感。」讓粉絲們看了直呼，「打在你身，痛在我心！」

(中時 )