「2019LOVE高雄追光季」榮獲德國紅點設計大獎，此為主燈「光之耶誕樹」。（必應創造提供／柯宗緯高雄傳真）

「2019LOVE高雄追光季」榮獲德國紅點設計大獎，作品「海．光．空間」以360度投影技術投放在網紗中，民眾可穿梭其中。（必應創造提供／柯宗緯高雄傳真）

「2019LOVE高雄追光季」榮獲德國紅點設計大獎，作品「一畝光蔭」以雷射渲染枝葉製造出迷幻光影。（必應創造提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜任內推動「2019高雄追光季」，近期榮獲有設計界奧斯卡獎之稱的「德國紅點設計大獎」殊榮。活動創下百萬人朝聖，更帶動觀光，及商圈業績成長3成。網友憂心活動恐成最後1屆，而高市府原有意今年續辦，未料改朝換代，後續只能觀望新團隊態度。

去年底，高市經濟發展局找來策展團隊「Chill濪濪」聯手母公司、專業演唱會製作團隊「必應創造」，打造耶誕新品牌「高雄追光季」，在中央公園展出後，大獲好評，成功塑造「追光城市」映像。

今年受到新型冠狀肺炎疫情肆虐，但「2020德國紅點設計大獎」仍吸引逾50國、6992件作品參賽。高雄追光季獲「品牌暨傳達設計大獎」中「展場設計類」紅點獎，讓策展單位「Chill濪濪」非常振奮，這也是必應集團首度獲頒德國紅點設計大獎。

濪濪執行長陳宜盈表示，追光季核心概念是藝術、音樂、科技與環境的共融，每一件作品設計讓人可以走入其中、沈浸在內，實地感受。

相較於策展單位發稿告知喜訊，高市府卻異常低調未「昭告」。前副市長葉匡時也在臉書上分享此事，網友敲碗希望今年能再續辦，有人感嘆「這活動第1屆也可能是最後1屆。未來，難道只剩下『大港你贏了嗎』？」

追光季策展成功，突破百萬人次參觀，也與一卡通、高捷公司和市府共同推動至店家購物享優惠活動，攜手超過500個店家合作，有效帶動捷運運量成長4至6成，周遭商圈營業額平均成長30％，將人潮化為錢潮。

原本高市府今年有意擴大續辦，無奈碰上罷韓，目前只能觀望。高市經發局表示，必須符合行政倫理，尊重新團隊到任，屆時新市長、新局長可能有想法，但強調只要能幫助到商圈的活動就會多舉辦。

(中時 )