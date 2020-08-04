台積電慈善基金會協助秀水馬興社區學童透過平板、AI數位學習，副總統賴清德在基金會董事長張淑芬、彰化縣長王惠美等人陪同下前來視察教育成果。（謝瓊雲攝）

賴清德（中）在馬興社區用餐。張淑芬（右）稱讚社區的菜色很好，尤其推薦社區媽媽們製作的雞卷。（謝瓊雲攝）

賴清德（中左）到彰化市博幼中心，與志工老師和小朋友們一起製作紙杯滑翔翼，在實作與遊戲中玩出科學原理。（謝瓊雲攝）

副總統賴清德4日在彰化縣長王惠美、台積電慈善基金會董事長張淑芬陪同下，先後至秀水鄉、彰化市視察，了解基金會投入偏鄉教育成果；賴清德讚譽台積電像是台灣的「護國神山」，對國家經濟的貢獻卓著，還不忘幫助弱勢，真的很了不起。

賴德得上午先至秀水鄉馬興社區，小朋友演奏國樂相迎，接著由基金會人員在社區活動中心簡報，說明近年投身偏鄉教育的成果；他先關心孩子們透過平板、AI的學習成效，並留下與社區用餐。

下午一行人轉往彰化市彰南路上的彰化博幼中心，與小朋友一起「玩」科普教育，學習製作紙杯滑翔翼；該處是由台積電捐資協助博幼社會福利基金會設立，創辦人兼董事長李家同也出席接待。

賴清德表示，參訪馬興社區後感受很深，看到許多台積電的志工陪著偏鄉學童，他推崇台積電每位員工都對國家經濟貢獻卓著，閒暇時竟還能撥出時間幫助弱勢；他大力推崇台積電對台灣的貢獻，不只經濟、不只創造優越，每當發生重大災情，還會到第一線幫忙，相信國際都會非常敬佩。

另外，他也力讚李家同是教育家，除了關心大學教育，許久前就開始關心偏鄉學童的學習落差，更身體力行、成立博佑基金會幫助偏鄉學童，讓他很感動。他更當面提醒李家同，以醫學專業來評估，李的身體還很好，千萬別輕言退休。

張淑芬指出，台積電長期投入偏鄉教育，志工們長期在馬興社區據點陪伴小朋友，每個禮拜都會來，社區共餐的餐點菜色令她印象深刻，尤其雞卷很好吃。她說自己從公益中學習，看見孩子們的需要，希望志工的力量能發揮到最大，做出成績後慢慢拓展其他據點。

王惠美則感謝台積電慈善基金會對彰化縣兒少教育的重視、與對年長者的照顧，除了提供平板電腦讓小朋友們在防疫期間學習不中斷，每個月還提供14名社區學童每戶1萬元的獎助學金，公私協力、整合各界力量，一起投身公益。

(中時 )