新冠肺炎疫情肆虐，聯合國秘書長古特雷斯表示，疫情導致有史以來最大規模的教育中斷，至7月中旬全球逾160個國家停課，逾10億學生受到影響，他警告全球恐面臨世代性的災難。

古特雷斯指出，疫情前全球已面對「學習危機」，逾2.5億學齡兒童無法就學，只有四分之一的開發中國家中學生離開校園時學到基本技能。疫情蔓延，全球至少4000萬兒童在關鍵的學前時期錯過教育。根據聯合國報告，約2380萬名學前兒童至大學青年因疫情而在明年面對失學風險，要求各國領袖承諾把教育列為疫情後復興的優先事項。

德國的梅克倫堡─前波美拉尼亞州成為該國首個復課的校區，當地約15.2萬名學生今天結束暑假回校，是3月中以來首次。他們會分成小組上課，在禮堂聚集時得戴口罩。

全球確診人數最多的美國，芝加哥、洛杉磯、費城等數十個校區的教師3日駕車抗議部分州長在疫情下恢復面對面授課的計劃。教師與學校其他員工組成車隊，他們希望線上授課，直到教室是安全的才回校。

(中時 )