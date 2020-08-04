吳子霏外型亮眼。（星發現娛樂）

吳子霏外型亮眼、仙氣飄飄。（星發現娛樂）

吳子霏外型亮眼。（星發現娛樂）

新生代女星吳子霏2018年以電影《王牌教師 麻辣出擊》女主角正式出道，她與徐若瑄、王識賢、王耀慶等戲劇大咖主演的HBO影集《獵夢特工》也將於8月16日正式上檔。她4日現身受訪聊起出道辛酸甘苦，也被發現原來她是音樂圈天王們的「舊愛」專業戶！有著清新氣質的她不僅獲許多廣告廠商青睞，更被網友喻為「台版新垣結衣 」，她對此害羞表示：「受寵若驚，會努力好好在戲劇上有更多演出。」

以平面模特兒被挖掘吳子霏，是天王MV御用女主角，拍攝過包括陳奕迅〈無條件〉，也與李榮浩合作三次，〈祝你幸福〉還特別前往美國洛杉磯拍攝，第二次是拍攝〈年少有為〉演唱會版的微電影，她還特別飛往北京錄音室配音，第三次又獲邀拍攝〈在一起嘛好不好〉MV，被笑稱是另類「回頭客」；此外，她也拍攝過天后蔡琴〈團圓〉等知名歌手MV，累積許多精彩作品。

談起拍攝印象深刻的事，她記得陳奕迅雖然貴為天王，但一到片場就立刻先鞠躬，說「大家辛苦了」熱情問候工作人員，有禮貌、溫暖又大方，且毫無架子和大家共用一間休息室，結束拍攝一年多後，她到台北小巨蛋欣賞陳奕迅演唱會，跟著MV導演一起到後台時，陳奕迅竟然一眼認出她，給予大大擁抱，並主動問候：「哈囉！子霏！好久不見，最近好嗎？」這讓沒想到會被天王記住名字的她超級感動：「好開心。那個開心是身體都在抖。」有趣的是，包括後來合作的陳偉霆，她在這些天王的MV裡恰巧都是演他們的舊愛，她也發現天王們都有值得她學習的好榜樣特點，就是貼心、沒有架子。

26歲的她被問起感情狀態，紅著臉表示：「有穩定可以分享生活的好朋友。」在記者追問下才透露對方是圈外人，大她2歲，已經在一起快5年了！被問如果被男演員邀約？她表示：「如果是健康的邀約，大家一起的，很OK，但不會單獨約，要稍微避諱一下。但目前還沒有男演員私下邀約過。」她說交往對象很尊重她的工作，就算親熱戲也知道這是她是工作。至於是否可能閃婚？她說好不容易努力這麼久才拍到戲，「我要好好繼續拍戲表演，目前沒打算，交給未來囉」！

她回憶，家人原本希望她當藥劑師，高中因此選擇讀自然組卻沒考上，後來又因為家人希望她當警察，她特別準備一年又沒考上，最後毅然決然從台南隻身北上打拼，先在餐廳打工當吧台，邊努力念書考上輔仁大學英文系。後來因為在臉書買網拍衣服，大頭貼照片被女服飾賣家相中邀請擔任模特兒，第一次在新莊運動場大太陽下拍攝整個下午，辛苦拍了5小時的模特兒初體驗，雖然完全沒有酬勞，收工後僅拿2套衣服回家，但她也因此被更多廠商看見，開始擔任平面模特兒，最高收入曾月入15萬。但她後來發現自己熱愛表演，確認人生方向後，選擇先休學一年好好專心學表演、衝刺演藝工作，家人也都支持這個決定

她坦言一開始試鏡一整年包括戲劇、廣告都沒上，第一支試鏡成功的廣告是在保養品牌中演代言人郭雪芙身邊的閨蜜好友；她透露曾經試鏡哭戲，劇組給她醞釀近1小時卻都哭不出來，直到結束下樓打給經紀人才崩潰大哭，這讓她決定要好好上表演課，但來自台南、從小講台語的她，曾被郎祖筠等表演老師提醒過發音咬字有問題、「講話很懶惰」、「像含滷蛋」，為了矯正一口「台南腔」，她多年來持續上正音、說話課，除了拿小說唸，平常走路也會唸招牌徹底改掉口音，也常做「口部運動」練習。熱愛學習的她雖然因為演藝事業中斷學業，但一直沒有中斷學習，她除了表演課、聲音課，也學拳擊、自學吉他，還上日文課，相當勤奮好學。

她坦言演員之路真的滿辛苦，也這兩年才開始接到戲，「感謝那時候有跌倒，畢竟是新人，我就抱持著沒關係、繼續磨練努力，持續上課調整，也拍了一些微電影廣告、網路劇，反而累積更多表演經驗，那些挫折累積到現在，想起來都是值得的！」除了《獵夢特工》，她之後還有跟李國毅等人合作的新戲《金愛演真探團》將推出。

她與徐若瑄因拍攝《獵夢特工》有私交，為了感謝徐若瑄私下對她非常照顧，聽聞她推出新歌，直接私訊本尊要吉他譜，苦練要錄製影片自彈自唱幫忙打歌！徐若瑄事後還特別在社群轉發，讓她覺得好感動。

(中時 )