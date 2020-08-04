復工、出貨動能復甦推進，長興（1717）自結6月稅前獲利2.29億元，第二季稅前獲利8.03億元，季增2.2倍；上半年稅前盈餘10.53億元，以股本124.03億元計算，每股稅前盈餘0.84元。

此外，永光（1711）則因持續受到新冠肺炎疫情影響，各國採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，營收、獲利同步趨緩，自結6月淨損735萬元，上半年稅前盈餘1.19億元，年減58％，每股稅前盈餘0.22元。

長興是亞洲最大合成樹脂廠、全球最大乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；生產基地遍及台灣、大陸、泰國、北美等地。

大陸5G新基建腳步不停，加上新冠肺炎疫情催化遠距題材，基地台、伺服器、NB、遊戲機用電路板需求仍在，長興乾膜光阻的稼動率維持九成高檔。

因應未來5G毫米波（mmWave）應用，長興投入擠出型LCP Film、塗佈型LCP軟板用樹脂、LCP吹膜製程及更高階的塗佈技術；並在乾膜光阻上，提高如高階PCB板、IC載板或晶圓級封裝（WLP）用等利基比重。

此外，長興獲得疾管署新型冠狀病毒（COVID-19）抗體快篩試劑授權，已進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後即可協助國內外防疫應用。

永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。

因應5G需求，永光研磨液展開新方向開發，如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )