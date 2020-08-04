人民幣兌美元在岸價（CNY）4日收盤跌47點，最低見6.9869。

人民幣兌美元在岸價收報6.982，較上日下午4時30分收報6.9773，跌47點或0.07％；較晚上11時30分最後成交價6.9819，走弱1點。

離岸價（CNH）在6.98附近徘徊，盤中一度低見6.9896，截至下午5時48分，離岸價報6.9847，在岸價報6.9813。

官方4日開出的中間價報6.9803，較上日6.9980，升177點或0.25％，創近兩周新高。

交易員指出，中美在各個領域的摩擦不斷，不過美元企穩後亦反彈乏力，短期人民幣料延續震盪走勢；美國大選之前中美關係緊張態勢或加劇，人民幣升幅料有限。

另有交易員認為，各方將持續關注美國新救濟法案的進展以及疫情對美國就業市場的衝擊，短期內歐美復甦蹺蹺板偏向歐元區，歐元經歷震盪後仍可能回升，人民幣也將間接受益。

(工商 )