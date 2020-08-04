工業電腦廠融程電（3416）公告第2季財報，稅後淨利達5,762.7萬元，EPS 0.8元，累計上半年EPS 1.53元，展望後市，受惠歐洲車廠與美國平板專案出貨帶動，下半年營運樂觀。

融程電第二季營收3.71億元，較去年同期衰退16.8％，不過，由於公司產品組合改善，毛利率38.44％，仍維持高檔水準，稅後淨利5,762.7萬元，以目前實收股本7.22億元計算，單季EPS 0.8元，優於首季的0.73元，上半年累計EPS 1.53元。

融程電今年配發3元現金股利，6月中除息後，目前已完成填息。針對營運展望，公司成功拿下歐系車廠五年期車檢平板大單，每年訂單需求量可望較往年倍增，自7月起認列營收。

法人預期，融程電下半年隨著歐洲車廠與美國平板專案陸續出貨，營收動能將明顯增溫，全年表現樂觀看待。公司今年營收占比目標以汽車檢測／電動車24％最高，石化、重車、公共安全等達22％，倉儲物流及工業自動化各占18％，航太10％、醫療應用8％。

(工商 )