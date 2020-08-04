「2020臺南夏日音樂節─將軍吼」將於8月15、16日在將軍漁港熱鬧登場！8/15主題為「王者降臨」，邀請屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九，告五人及高爾宣，壓軸為周興哲；8/16主題為「午后派對」，卡司為關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希，壓軸為徐佳瑩。

創作歌手吳汶芳本週特別南下出席造勢記者會，現場獻唱〈愛不厭詐〉台南版讓大家搶聽為快，談起對於台南這城市的氛圍，她形容：「一直覺得這是一個充滿歷史風華，值得探險的好去處，於是結合了拍攝「台南ciao夏趴」的觀光影片時去過的景點透過到訪過的景點，寫出了台南版的歌詞。」記者會上她推薦當地伴手禮，喝了當地特產牛蒡茶，更形容口感：「像極了愛情」！對於台南小吃熟門熟路，最印象深刻是國華街，直呼：「豆花、碗粿、意麵，都讓我很想再去拜訪。」

吳汶芳去年曾到台南演出，很期待今年再到將軍港吹海風唱歌給大家聽。疫情解封後近距離面對粉絲，她開心表示，很興奮能見到好久不見的歌迷朋友。這次會演唱專屬台南的歌曲〈愛不厭詐〉台南版，藉這首歌向大家介紹她去年代言「台南ciao夏趴」觀光大使所去過的景點。夏天來到了，她也希望有機會趁著假期走走逛逛，在台南多待幾天好好地享受台南，預告接下來會有新單曲推出，請大家敬請期待。

吳汶芳以一身白色春裝亮麗出席造勢記者會。臺南市政府觀光旅遊局提供

白安對於演出充滿期待：「很開心，因為今年疫情的原因已經很久沒有去音樂節表演，加上我很喜歡台南，也很喜歡海邊，所非常的開心跟期待，太久沒看到人群了！」更特別提到：「台南有很多很好吃的食物，有很多非常古色古香很有味道的地方，給我一種很舒服的步調，很愜意。」白安這陣子都在埋首創作下張專輯的歌，「創作的進度也還蠻好的，真的因為疫情很久沒出來表演所以很想念，這次會唱前陣子發的新歌，希望那天會是一個好天氣」；至於鍾愛府城美食？她笑說：「知道有些人早餐好像不太習慣吃中式的，但我很喜歡，喜歡台南的鹹粥跟牛肉湯。」

樂團告五人獲得本屆金曲獎4項入圍，他們首度參加將軍吼音樂節：「非常開心來台南將軍吼音樂節唱歌給大家聽，第一次來台南就覺得這座城市非常的舒服，之前來過台南辦小型專場，更吃了非常多的美食！所以這次也是滿心的期待！」

白安對於演出充滿期待。臺南市政府觀光旅遊局提供

(中時 )