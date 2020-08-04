新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，義大利累計確診人數飆破24.8萬例，造成至少3.5萬人染疫喪命，嚴重衝擊當地經濟及民生運作。國家統計局（Istat）最新調查結果顯示，義大利境內有將近150萬人的血液中含有新冠肺炎抗體，為官方公布確診病例的6倍之高。

根據《路透社》報導，義大利國家統計局與衛生部聯合調查，從6萬4660人抗體檢測結果得出，境內近150萬人，相當於義大利總人口的2.5%，體內具有新冠肺炎抗體，其中有近30%的人沒有出現任何病症，這也代表著許多人在不知道自己染疫的情況下，將病毒散播出去。

此外，這份調查顯示，居住在不同地區的民眾，體內含有新型冠狀病毒抗體的人口比例也有顯著差異，義大利北部倫巴底大區（Lombardy）自2月就率先爆發疫情，該區有7.5%人口的血液中含有抗體，而南部西西里（Sicily）地區僅有0.3%人口具有抗體。

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(中時新聞網)