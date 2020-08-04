台灣之星今日宣布5G正式開台，總經理賴弦五指出，根據GSMA推估2025年台灣的5G用戶將達到1,429萬人、滲透率將較全球高17％，於此同時，台灣之星目標總用戶數破400萬、5G滲透率達80％，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

台灣之星指出，電信三雄開台後，只有3.5％的消費者願意現在申辦5G，資費高、手機貴又少、5G涵蓋不足是三大主因。賴弦五說，台灣民眾都認為1399元的5G吃到飽比目前4G價錢貴很多，所以消費者不容易接受，但「降價不會產生新的用戶」。

賴弦五認為，5G訂價權還是在電信三雄手中，台灣之星其實也是接受者，他認為隨著5G上路，未來競爭也許會趨緩，不過要退出不太可能，只有整合。

迎接5G新世代，台灣之星也同步推出全新年度品牌主張ㄧ「＃JoinUs 一起5G」，籌備過程蒐集分析超過3萬個網路調查、100場以上座談會，以及逾500位消費高手參與，從消費者真實回饋的需求與喜好出發以貼近生活，攜手打造無論形象、產品、服務都年輕有彈性、現在用得到、輕鬆入手的「全民5G」，為5G擘劃的美好未來挹注價值，同時，也正式宣告「5G共創」時代的來臨。

根據台灣之星規劃，5G手機數量與價格也將趨於規模化與平價化，並且隨著網路建設越發完善，可望孕育出5G殺手級應用帶動需求，台灣之星將積極投入網路布建，除開台時全台熱點涵蓋率已達50％，目標今年底優先完成高密集人口區涵蓋率80％、2021年6都市區人口涵蓋率達90％，預計時至2023年，各縣市區以及近郊都可以收到台灣之星5G訊號。

(中時 )