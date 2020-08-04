台東縣警局局長長趙瑞華有鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為避免引發模仿效應，自7月22日0時至31日24時止，執行「掃黑行動專案」，查緝非法槍械、毒品、地下錢莊、暴力討債、賭博、嚴辦聚眾鬥毆等。

專案期間共計臨檢治安顧慮場所105處、重要路段路檢59處，共計查獲非法槍械1件1人、長槍2枝、毒品案27件28人、毒品通緝犯2人、詐欺案1件1人、地下錢莊4件6人、暴力討債1件2人、賭博案1件1人（六合彩）、妨害秩序罪（聚眾鬥毆）6件40人。

另於專案期間，刑事警察大隊偵三隊獲得線報並長期蒐證，發現羅姓男子於今年2、3月間，利用自家工具自製非法槍械，經向臺東地方法院聲請核發搜索票，於羅男家中當場起獲土造長槍2枝、半成品長槍1枝、制式霰彈5顆、土造霰彈2顆，另外還有製槍工具及毒品吸食器等贓證物，全案以槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪將嫌移送地檢署偵辦。

趙瑞華表示，對於幫派組合、毒品、槍械等不法分子，將會全力查緝，絕不容忍寬貸。

(中時 )