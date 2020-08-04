南庄義消分隊搶在颱風季前，進行加里山鐵軌道後段樁號修補作業，並架設安全繩索，減少登山民眾迷途、受傷的機會。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

南庄義消分隊搶在颱風季前，進行加里山鐵軌道後段樁號修補作業，並架設安全繩索，減少登山民眾迷途、受傷的機會。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣小百岳「加里山」海拔2220公尺，是熱門登山的地點，不過近來因山區氣候多變、登山客錯估腳程等因素，山域事故頻傳，消防局第3大隊南庄分隊統計，今年加里山與哈勘尼山共發生7件救援案，超過一半是迷路，避免救援困難，現已完成補樁及安全繩索架設，可加強辨識登山路線，以策安全。

加里山位於南庄鄉，因形似富士山，又有「台灣富士山」的美名，步道全長3.2公里，難度中等，來回需花費6至8小時，對不常運動的民眾是一大挑戰，山區氣候多變，午後常有濃霧，許多民眾體力不支或錯估腳程，容易摸黑下山、迷路甚至滑下邊坡受傷，該處電信訊號微弱，求救相對困難。

南庄消防分隊統計，2019年南庄山域事故救援案共7件，其中去年7月1名74歲老翁攀登加里山時，疾病發作當場失去生命跡象，12月又發生1日內2登山客受傷要求救援；而今年到目前已有7件，分別加里山6件、哈勘尼山1件，其中迷路就占半數有4件、受傷（骨折、扭傷）2件、無照明設備1件。

台灣已進入颱風季，不過卻有許多救援樁受損、遺失，或因山徑改變、步道崩塌而失真，因此義消人員搶在颱風季前，進行加里山鐵軌道後段樁號修補作業，並架設安全繩索，減少登山民眾走失或迷途的機會。

第3大隊大隊長顏勤益表示，假日登山健行民眾較多，大多救援通報都是扭傷後腳步腫脹，無法自行下山，有些是摔落山谷、頭部受傷，最近都有紀錄，許多民眾高估自我腳程，沒有帶手電筒或是頭燈，下午3、4點後山區天色漸暗就會迷路。

顏勤益說，為增加救援效率，南庄分隊除了平時就會到山區訓練，也與義消分隊沿途設置救援樁號，正常下民眾循樁號前進應不至於迷路，若不幸遇難，報案時講出樁號，可加速救難人員判斷事故位置。消防局呼籲，登山風氣盛行，民眾享受山林活動應先做好功課，評估自我身心狀態後量力而為，平安下山。

(中時 )