JX8888經濟艙旅客可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。圖／星宇航空提供

星宇航空攜手旅遊預訂平台KLOOK推出「好想出國」環台飛行體驗，不僅滿足民眾「偽出國」的渴望，更將由人稱「K董」的星宇航空董事長張國煒親自擔任機師，引起搶當K董乘客的消費者蜂擁搶購，每人4688元起、限量188名的體驗行程，4日上午10點開賣隨即秒殺。星宇航空表示，因民眾反應熱烈，將籌備第2班包機，待申請完成後即對外公布，航班時間及是否為K董執飛等相關細節正規畫中。

「好想出國」環台飛行體驗航班全程飛航時間約3小時，由張國煒於8月7日執飛JX-8888航班，星宇航空特別申請降低飛行高度，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，若當天能見度佳，乘客將可鳥瞰台灣風景，再沿著東海岸回到桃園機場。

該航班昨日一開賣，實測登入星宇航空售票網頁後竟就已賣完，星宇航空員工私下透露自己也沒搶到機票，雖遺憾但也為公司開心。星宇航空表示，此次純飛行體驗機票及售價1萬元起的商務艙搭配大溪威斯汀5星飯店住宿，僅30秒即完售，機加酒組合數分鐘內亦售罄，讓他們有種意外的收穫，將積極籌備第2班。

體驗航班除了滿足搭機乾癮，機上餐點也毫不馬虎，商務艙備有百里香雞腿排佐野菇醬、「胡同燒肉」限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的3種餐型供旅客選擇；經濟艙旅客則可享「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。預購免稅商品還可享75折優惠（部份商品不適用），完整復刻久違的出國體驗。

(中時 )